{{user.notifications_count}}
Выйти
Войти
у вас {{user.notifications_count}} новых уведомления
Вы не зарегистрированны. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{settingsPanel.errors.form}}
{{settingsPanel.errors.name}}
{{settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 60,27
Динамика за 2 недели
Евро 63,02
Динамика за 2 недели
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
29 декабря 2016
28 декабря 2016
16:30  29 декабря 2016 2

В Минобороны прокомментировали последние слова пилотов Ту-154

Очередной споттинг в Кольцово. Екатеринбург, самолет
25 декабря потерпел крушение самолет Министерства обороны РоссииФото: Александр Мамаев © URA.Ru
новость из сюжета:
Катастрофа Ту-154, летевшего в Сирию
все новости сюжета

Заместитель начальника Службы безопасности полетов ВС России Сергей Байнетов прокомментировал последние слова командира разбившегося Ту-154 в Черном море. По его словам, фраза пилота говорит о начале развития нештатной ситуации на борту.

«По радиообмену могу сказать одно: он был крайне краток, ситуация развивалась в течение 10 секунд, все было достаточно штатно, но фраза командира одна говорит о начале развития нештатной ситуации, — цитирует Байнетова „Газета.Ru“. — Пока не могу сказать про закрылки и остальное, что мы услышали».

При этом статс-секретарь — заместитель министра обороны России Николай Панков не смог ни подтвердить, ни опровергнуть подлинность записи переговоров пилотов в кабине. «Расследование проводится», — отметил Панков.

25 декабря потерпел крушение самолет Министерства обороны России. Он летел из Адлера в Сирию, на борту находились 92 человека. 27 декабря в СМИ появилась запись с речевого бортового самописца. Разговор пилотов прерывался на том, то один из них восклицает: «Закрылки, с…! Командир, падаем!».

Сергей Дианов
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью

Расскажите о новости своим друзьям

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Комментарии ({{item.comments_count}})
читать все комментарии
оставить свой комментарий
оставить свой комментарий
Система Orphus
Загрузка...
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров