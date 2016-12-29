{{user.notifications_count}}
Выйти
Войти
у вас {{user.notifications_count}} новых уведомления
Вы не зарегистрированны. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{settingsPanel.errors.form}}
{{settingsPanel.errors.name}}
{{settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 60,27
Динамика за 2 недели
Евро 63,02
Динамика за 2 недели
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
29 декабря 2016
28 декабря 2016
27 декабря 2016
26 декабря 2016
Главные новости ЯНАО
17:38  29 декабря 2016 1

В Ноябрьске из окна больницы выпал мужчина и скончался

Конструктивизм. Клипарт. Екатеринбург, сосульки, окно
Мужчина скончался сразу после паденияФото: Владимир Жабриков © URA.Ru

В Ноябрьске из окна центральной городской больницы выпал человек. ЧП произошло 29 декабря днем. Мужчина скончался от полученных травм. На месте работают следователи, рассказали «URA.Ru» в следственном управлении СК Ямала.

Причины падения неизвестны. По предварительным данным, которые озвучивает Н24, погибший лечился в неврологическом отделении.

Сергей Дианов
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью

Расскажите о новости своим друзьям

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Комментарии ({{item.comments_count}})
читать все комментарии
оставить свой комментарий
оставить свой комментарий
Система Orphus
Загрузка...
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров