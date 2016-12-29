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29 декабря 2016
28 декабря 2016
22:35  29 декабря 2016 0

Советник президента призвал россиян готовиться к отключению от мирового интернета

клипарт Копьютеры и соц сети, монитор, браузер, поломка, сбой, компьютер, отсутствие связи, сеть, интернет
Россияне могут остаться без доступа к самым важным сервисамФото: Александр Мамаев © URA.Ru

Советник президента России по интернету Герман Клименко заявил, что стране нужно быть готовой к отключению от мирового интернета. По его словам, отношения между страной и Западом могут ухудшиться, поэтому стоит задача отрегулировать отечественный сегмент интернета, чтобы защититься от подобных сценариев.

«Наши западные партнеры отключили Крым от работы сервисов Google и Microsoft. Равно как и владельцы доменов, проживающие в Крыму, потеряли то, что наработали, — цитирует Клименко „Газета.Ru“. — Важно, чтобы в России продолжала работать электронная почта, телеграф, телефон, социальные сети».

Клименко также призвал россиян учиться на программистов, а не на банкиров и юристов. Эту профессию он назвал одной из самых высокооплачиваемых и перспективных.

Сергей Дианов
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