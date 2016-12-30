14:27 30 декабря 2016 0

Дорожники выйдут на работу даже в новогоднюю ночь. Фото: Владимир Жабриков © URA.Ru

Во время новогодних каникул жители области смогут пожаловаться на плохо очищенные дороги, принимать претензии будут диспетчеры. Они же будут оперативно направлять на участки рабочих. Об этом «URA.Ru» сообщили в департаменте информационной политики губернатора.

Подрядные организации, занимающиеся содержанием региональных автодорог, с 31 декабря по 8 января будут работать в обычном режиме. Дорожники выйдут на работу даже в новогоднюю ночь. Сейчас на дорогах работают 32 комплексных автоматизированных поста дорожного контроля. Они установлены вблизи региональных автодорог и фиксируют гололед или снег на покрытии проезжей части, снимая дороги каждые 20 минут.

Во всех подрядных организациях, а также в министерстве транспорта и связи региона будут организованы круглосуточные дежурства руководителей. Отслеживать ситуацию на трассах будет и круглосуточная диспетчерская служба Управления автомобильных дорог (тел. (343) 261-79-83). Все праздники диспетчеры будут собирать замечания о состоянии дорог и организовывать работу по оперативному устранению выявленных недостатков.

Содержанием и обслуживанием сети региональных автодорог занимаются 1 158 единиц снегоуборочной техники, при чрезвычайно обильных снегопадах Управление дорог обязано привлекать дополнительную технику.