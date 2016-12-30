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17:42  30 декабря 2016 0

В ХМАО уходит в отставку известный чиновник

Тур Шувалова по соц.объектам. Сургут, шатунов александр
Александр Шатунов уходит в отставку в предпоследний день уходящего годаФото: Александр Кулаковский © URA.Ru

Вице-мэр Сургута Александр Шатунов написал заявление об отставке. Об этом «URA.Ru» сообщили несколько источников в администрации города и правительстве региона.

Официального подтверждения увольнения Шатунова пока нет. Сам заместитель главы отказался от комментариев, отметив, что едет в Ханты-Мансийск. Возможно, судьба чиновника будет решаться в окружном правительстве лично губернатором Натальей Комаровой.

По одной из версий, Александр Шатунов может покинуть мэрию Сургута, чтобы уйти на более высокую должность. Напомним, ранее в администрации крупнейшего города ХМАО в отставку ушли заместители главы Олег Лапин, Алексей Савенков и Владимир Базаров, а кресла вице-мэров получили Николай Кривцов и Алексей Жердев.

Антон Степыгин
© Служба новостей «URA.Ru»
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