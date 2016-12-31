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31 декабря 2016
30 декабря 2016
29 декабря 2016
17:57  31 декабря 2016 0

Медведев нашел для россиян теплые слова. «Я верю, осуществлятся заветные мечты». ВИДЕО

ИННОПРОМ: день первый и визит Дмитрия Медведева. Екатеринбург, медведев дмитрий
Дмитрий Медведев поздравил россиян с Новым годомФото: Владимир Жабриков © URA.Ru

Председатель российского правительства Дмитрий Медведев поздравил россиян с наступающим Новым годом. Поздравительный ролик премьера выложен в Instagram/

Дмитрий Медведев пожелал россиянам крепкого здоровья и благополучия в семьях. чтобы в их домах была любовь и согласие. «Я верю, осуществляться заветные мечты», — заявил премьер России.

С Новым, 2017 годом! Пусть все пожелания обязательно сбудутся!

Видео опубликовано Дмитрий Медведев (@damedvedev)

Нина Калинина
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