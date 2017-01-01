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Главные новости Свердловской области
13:38  01 января 2017 0

Утром 1 января мэр Екатеринбурга вышел на пробежку. ВИДЕО

Мэр Ройзман встретил Новый год пробежкой, ройзман евгений
Мэр пробежал 3,5 кмФото: Андрей Гусельников © URA.Ru

Глава Екатеринбурга Евгений Ройзман встретил Новый год легким бегом — утром, 1 января 2017 года он вышел на пробежку. Вместе с ним пробежаться по центру города пришли юные спортсмены, взрослые фанаты Ройзмана и участники клуба любителей бега.

Маршрут новогодней пробежки таким же, каким обычно бегает Ройзман и его сподвижники: старт — от плотинки в центре Екатеринбурга по набережной вдоль резиденции губернатора, мимо киноконцертного театра «Космос» через центральные ворота стадиона «Динамо» далее по Олимпийской набережной до Макаровского моста (ул. Челюскинцев) и обратно. Длина маршрута — 3,5 км.

Закончилась пробежка взрывом хлопушек, общей фотографией и поздравлением с Новым годом. Ройзман пожелал друзьям и горожанам здоровья и позвал жителей Екатеринбурга на пробежки с его участием. «Каждую субботу в 10 утра встречаемся здесь, на плотнике», — пригласил мэр — любитель здорового образа жизни.

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Фото: Андрей Гусельников © URA.Ru

Андрей Гусельников
© Служба новостей «URA.Ru»
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