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16:24  01 января 2017 0

Появилось видео нападения на ночной клуб в Стамбуле. Число жертв теракта достигло 39 человек. ВИДЕО

Открытая лицензия на 21.07.2015. Ислам., мечеть, ислам, турция, стамбул
На записи можно разглядеть человека в шапке, вооруженного пистолетомФото: Pixabay

В сети появился небольшой фрагмент видеозаписи нападения на ночной клуб Reina в Стамбуле. Запись опубликована в твиттере WorldOnAlert. На видео можно разглядеть человека в шапке, вооруженного пистолетом.

1 января около часа ночи вооруженный человек в костюме Санта-Клауса совершил нападение на стамбульский ночной клуб Reina, где сотни людей праздновали наступление Нового года, — сообщает «Газета.ру».

По последним данным, в результате теракта погибли 39 человек, 69 человек получили различные ранения и были госпитализированы, — об этом сообщило информагентство Haberturk со ссылкой на заявление министра внутренних дел Турции Сулеймана Сойлу.

Андрей Гусельников
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