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31 декабря 2016
30 декабря 2016
11:09  02 января 2017 2

Причиной обрушения многоэтажного дома в Казахстане мог стать взрыв котла ФОТО

Из-под завалов рухнувшего дома в Казахстане извлекли тела погибшихМВД республики Казахстан КЧС

Многоэтажный дом в поселке Шахан Карагандинской области в Казахстане мог обрушиться из-за взрыва котла отопительной системы. Из-под завалов уже извлечены тела девяти погибших. Среди них три ребенка — двое 2016 года рождения, один 2010 года рождения.

Как сообщает «informburo.kz», заведено уголовное дело по факту нарушения правил пожарной безопасности. Взорвавшийся котел находился в подвале дома, пишет «Газета.ру». Жители подъездов, не пострадавших от взрыва, эвакуированы. Аким Карагандинской области Нурмухамбет Абдибеков выехал на место ЧП. Трагедия произошла вечером 1 января, когда большинство жильцов были дома.

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МВД республики Казахстан КЧС

Альбина Золотухина
© Служба новостей «URA.Ru»
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