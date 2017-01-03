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Главные новости Свердловской области
14:31  03 января 2017 2

Посетители ледяной горки на Урале госпитализированы с переломами и сотрясениями

Мороз. Курган, мороз, горка, холод на улице, зима
Ледяная горка в Серове стала причиной серьезных травм у посетителейФото: Игорь Меркулов © URA.Ru

В Серове как минимум пять человек серьезно пострадали во время спуска с ледяной горки. Об этом «URA.Ru» рассказали в СКР по Свердловской области.

По данным ведомства, одна из ледяных горок могла быть залита с нарушением правил безопасности. Это и стало причиной появления информации, что как минимум пять человек во время спуска получили переломы, ушибы и сотрясение головного мозга.

В ходе доследственной проверки будут выяснять количество пострадавших и степень тяжести вреда их здоровью, а также, соблюдались ли при строительстве ледяной горки необходимые нормы и правила, направленные на обеспечение безопасности посетителей. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.

В ГУ МВД по Свердловской области «URA.Ru» заявили, что полицейские еще 1 января выявили ненадлежащее состояние горки, запретили ее использование и выставили ограждение до устранения недостатков. Сейчас отделе полиции Серова анализируют поступившую из медицинских учреждений информацию, так как заявлений от граждан о получении телесных повреждений на этой горке в дежурную часть не поступало. отметили в пресс-службе ведомства.

Антон Степыгин
© Служба новостей «URA.Ru»
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