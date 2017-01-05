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Главные новости Свердловской области
23:44  05 января 2017 0

В Свердловской области задержан серийный убийца по кличке «Паровоз». Своих последних жертв он изуродовал топором. ФОТО

Серийный убийца "Паровоз" за решеткойФото: Валерий Горелых

В Свердловской области задержан убийца-рецидивист, известный в криминальных кругах по прозвищу «Паровоз». Его подозревают в расправе над двумя женщинами 1971 и 1972 годов рождения и двумя мужчинами 1964 и 1949 годов рождения. Преступление произошло 29 декабря 2016 года в поселке Монетный. Злоумышленник убил своих жертв с помощью топора, а затем попытался скрыть следы, совершив поджог. Об этом в четверг, 5 января, сообщили «URA.Ru» в пресс-службе ГУМВД по Свердловской области.

«Паровоз» был задержан сыщиками уголовного розыска областного главка совместно с коллегами из ОВД Березовского. В дежурную часть городского отдела полиции обратилась девушка, которая беспокоилась за свою мать, проживавшем в Монетном. Женщина долгое время не отвечала не телефонные звонки. В ходе проверки сообщения выяснилось, что в жилище матери произошел пожар, крыша и перекрытия обрушились. При разборе конструкций в подполе были найдены тела пропавшей женщины и троих ее знакомых с признаками насильственной смерти — рублеными ранами на теле.

Оперативники выяснили, что в день трагедии в доме находился еще один человек, который исчез в неизвестном направлении. Мужчина был арестован на территории Березовского 4 января. Им оказался рецидивист 1970 года рождения по прозвищу «Паровоз». Последний срок злоумышленник отбывал в колонии поселка Белый Яр под Тавдой, откуда освободился в 2008 году, и подрабатывал разнорабочим, в частности, кольщиком дров.

«Компания, к которой он пришел в гости, не хотела, чтобы тот долго задерживался, к тому же, считала его способным на воровство, что, по предварительным данным, и стало причиной конфликта на очередном „фуршете“. Неосторожно брошенное оскорбительное слово в свой адрес „Паровоз“ воспринял, как руководство к незамедлительной расправе над обидчиками и схватился за топор. Чтобы скрыть следы преступления, подозреваемый сбросил тела убитых людей в яму, а дом поджог, напрасно думая, что таким образом удастся избежать ответственности. Сейчас он коротает новогодние праздники в стенах изолятора временного содержания территориального отдела полиции, вскоре отправится в СИЗО, а оттуда — на четвертую ходку на один из объектов ГУФСИН на срок вплоть до пожизненного», — прокомментировал для «URA.Ru» официальный представитель ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.

За раскрытие массового убийства наиболее отличившиеся сотрудники уголовного розыска будут представлены к награде.

Эльдар Булатов
© Служба новостей «URA.Ru»
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