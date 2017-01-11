13:02 11 января 2017 5

Заявку составят от имени регионального минобра Фото: пресс-служба губернатора Челябинской области

Челябинская область подает новую заявку на участие в федеральной программе по строительству школ, сообщили «URA.RU» в правительстве региона. За счет полученных средств власти хотят компенсировать затраты на строительство самой большой в регионе школы, расположенной в микрорайоне Парковый областного центра.

Новое образовательное учреждение примет 1175 учеников осенью 2017 года. Проект предусматривает два спортзала — для игровых видов спорта и гимнастики, актовый и кинозалы, большую библиотеку со средствами интерактивного обучения. Также на школьной территории будут футбольное поле, беговая дорожка и две спортплощадки.

Как доложил губернатору Борису Дубровскому его заместитель Евгений Редин, в 2016 году регион получил из Москвы 409 млн рублей, благодаря которым была выкуплена школа на 800 мест по улице Академика Королёва в Центральном районе Челябинска. Сейчас, кроме почти построенной школы в «Парковом», завершается строительство нового школьного здания в поселке Есаулка Сосновского района. В 2017 году в областном бюджете на эти цели зарезервировано 507 млн рублей. Всего за десять лет на Южном Урале планируется построить 44 школы на 19 тысяч мест.