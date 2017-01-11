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11 января 2017
13:48  11 января 2017 4

Улюкаев не стал обжаловать арест имущества

ПМЭФ-2014. Лица. Санкт-Петербург, улюкаев алексей
Алексей Улюкаев не будет обжаловать постановление суда об аресте имуществаФото: Александр Мамаев © URA.RU
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Глава МЭР Алексей Улюкаев задержан за взятку
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Экс- глава Минэкономразвития Алексей Улюкаев не стал обжаловать арест своего имущества.

Как сообщила Юнона Царева, пресс-секретарь Басманного суда, апелляционных жалоб на соответствующее постановление суда не поступало.

Царева напомнила, что арест наложен на имущество экс-главы Минэкономразвития на сумму около 500 млн рублей, пишет «Газета.Ru». В частности, арестованными оказались денежные средства бывшего чиновника, а также монеты из драгоценных металлов.

Ранее сообщалось, что под арест попали 15 объектов недвижимости Улюкаева на сумму 564 млн рублей.

10 января Басманный суд Москвы рассмотрел ходатайство Главного следственного управления СКР о продлении срока домашнего ареста Улюкаеву, которого обвиняют в получении взятки в размере двух миллионов долларов, еще на три месяца — до 15 апреля, напоминает «Федеральное агентство новостей». Экс-министру запрещены прогулки, визиты к врачу, а также посещение его квартиры посторонними людьми.

Нина Калинина
© Служба новостей «URA.Ru»
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