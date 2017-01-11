14:31 11 января 2017 13

В отделе полиции №5 уволен сотрудник Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В результате ведомственной проверки по факту суицида задержанного в отделе полиции №5 Кургана был уволен полицейский, дежуривший в ночь на 4 января. Его непосредственные руководители привлечены к дисциплинарной ответственности, сообщил «URA.RU» начальник пресс-служба УМВД по Курганской области Елена Радаева.

«Полицейский, который в ту ночь осуществлял наблюдение за доставленными в отдел полиции, уволен с формулировкой „за грубое нарушение служебной дисциплины“», — уточнила Елена Радаева. Она также отметила, что полицейские не могут оставлять зимой на улице нетрезвых граждан, утративших способность передвигаться самостоятельно.

37-летний Максим Червяков был найден мертвым в отделении полиции №5 Кургана утром 4 января. Незадолго до этого он был доставлен в нетрезвом состоянии в отдел полиции и помещен в комнату для административно-задержанных. Как ранее сообщало «URA.RU», в последнее время Максим проживал с семьей в Екатеринбурге. В Курган приехал в гости к братьям. По данным проверки СУ СКР, мужчина совершил суицид, расследование продолжается. Родственники погибшего ждут результатов независимой экспертизы.

За последнее время это второй случай суицида в отделе полиции №5 Кургана.