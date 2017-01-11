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11 января 2017
14:02  11 января 2017 11

Жириновскому не нравится гимн России. «Надо поправить»

День рождения Жириновского В.В. Москва, жириновский владимир, ВВЖ70
Владимир Жириновский раскритиковал гимн РоссииФото: Владимир Андреев © URA.RU

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предлагает сократить и изменить текст гимна России. По его убеждению, гимн должен вдохновлять россиян и рассказывать о стране.

По мнению Жириновского, про Россию в гимне не сказано ни одного слова, кроме того, главная песня страны слишком длинная. «Мне кажется, надо поправить. Шесть куплетов — получается очень долго, оставить три куплета и припев четвертым», — цитирует Владимира Жириновского ТАСС.

Выступая на пленарном заседании, Жириновский отметил, что содержание гимна «не самое лучшее», пишет «Федеральная служба новостей». Заняться изменением гимна России он предложил комитету Госдумы по культуре.

Нина Калинина
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