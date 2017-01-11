14:34 11 января 2017 1

Магазин "Спар" в Новом Уренгое закрыт Фото: Николай Бастриков © URA.RU

Торговая сеть «Спар» ушла из Нового Уренгоя, в 2017 году магазин заменят местным ретейлером «Анкор». Супермаркет европейского бренда был открыт в ТРЦ «Солнечный» в 2015 году на условиях франшизы.

Компания «Анкор», аффилированная с торговым центром, 30 декабря 2016 года заявила, что «Спар» отправляется «восвояси». Там причину прекращения партнерства связали с завышенными компенсациями по франшизе.

«Группа компаний „Анкор“ приняла непростое для себя решение — отказаться от франшизной марки Spar. Уже можно наблюдать следы дебрендинга. Исчезла вывеска, редеет товар одноименной марки. К такому решению подтолкнула инвестиционная составляющая компании. Суммы роялти европейских партнеров динамично идут вверх. А, как известно, любые издержки компании отражаются в первую очередь на стоимости товара — это и логистика, и маркетинговые расходы», — написали на странице в социальных сетях представители «Анкора».

Компания произвела ребрендинг, и скоро все магазины «Анкора» будут оформлены в новом стиле.

Получить комментарии Spar о причинах прекращения партнерства пока не удалось.

В связи с этим в городе возобновились разговоры о том, что «Анкор» может нарушить антимонопольное законодательство. Ранее в управление ФАС уже поступала жалоба на то, что эта сеть занимает доминирующее положение на рынке Нового Уренгоя. Но ведомство сослалось на невозможность анализировать долю компании.

«Дело в том, что „Анкор“ не занимается розничной торговлей продуктами. Их основной вид деятельности — сдача внаем недвижимости. В связи с этим говорить о доле на рынке ретейла некорректно», — говорил «URA.RU» глава управления ФАС на Ямале Олег Печерин.

Напомним, девелопером ТРЦ «Солнечный» стала компания «Анкор Девелопмент». Ее учредителям являлись известный в Новом Уренгое бизнесмен Сергей Плешков (владелец компании «Анкор») и Сергей Васенев. Из-за срыва сроков строительства у бизнесменов возникли разногласия. Начались затяжные судебные процессы. «URA.RU» о них подробно рассказывало.