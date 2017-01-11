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11 января 2017
14:27  11 января 2017 26

Россиянам уменьшат пенсии. Правительство меняет схему начислений

Клипарт. Административные здания. Москва, пенсионер, бабушка, минфин, пенсия, министерство финансов РФ
После 2022 года у россиян сократятся пенсииФото: Антон Белицкий © URA.RU
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Пенсии в России, как лотерея
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С 2017 года правительство начинает рассчитывать накопительную часть пенсии с учетом новых значений. Первыми изменения на себе почувствуют женщины 1967 года рождения, которые выйдут на пенсию после 2022 года.

Период выплат накопительной части с января составляет 240 месяцев, а не 234, как было ранее. Таким образом, срок продлен на полгода, передает телеканал «Москва.24».

«В первую очередь изменения в накопительной части пенсии почувствуют льготники, военнослужащие и „северяне“, которые уже начали получать какой-то накопительный элемент. Основная масса почувствует эти изменения после 2022 года — и то если пенсионный возраст не будет увеличен», — комментирует экономический обозреватель Денис Елаховский.

По прогнозам экспертов при таких расчетах пенсия большинства россиян окажется меньше ожидаемой.

Правительство, напомним, на три года заморозило накопительную часть пенсий россиян. Как заявлял глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов, благодаря этому шагу ПФР получит из федерального бюджета в 2017 году 977,1 млрд рублей, писала «Национальная служба новостей».

Нина Калинина
© Служба новостей «URA.Ru»
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