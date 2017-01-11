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11 января 2017
14:23  11 января 2017 4

Срочно! В Саратове взорвался жилой дом. ВИДЕО

От взрыва обрушилось несколько этажейФото: скрин

В жилом доме в Саратове в среду, 11 января, произошёл мощный взрыв. Несколько этажей разрушены.

Как сообщает РЕН ТВ, предварительная причина инцидента — взрыв бытового газа. Хлопок произошел в 11:30 по местному времени. Вскоре начался пожар на площади свыше 250 квадратных метров. Произошло обрушение перекрытий между вторым и четвертым этажами, уничтожено несколько квартир.

На момент написания новости из здания были эвакуированы около 20 человек. Официальной информации о погибших и пострадавших пока нет. На месте работают сотрудники МЧС.

Вместе с тем в СМИ со ссылкой на источник появились данные о десяти пострадавших: часть из них госпитализированы, остальным помощь оказана амбулаторно, пишет «Газета.Ru».

Данил Бардин
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