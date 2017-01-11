Сотрудник полиции попал в ДТП в Полевском

15:21 11 января 2017 3

По предварительным данным, виновата в ДТП женщина (архивное фото) Фото: depositphotos.com © URA.RU

В Полевском в ДТП попал сотрудник полиции. Столкновение машин произошло на перекрестке улиц Грибоедова и Меркулова. Об этом сообщил «URA.RU» источник в правоохранительных органах.

Старший лейтенант отдела уголовного розыска Дмитрий Волосюк попал в аварию, когда ехал на обед. Машину полицейского Chevrolet Cruze протаранила на своем автомобиле Kia Rio женщина. По предварительным данным, в столкновении виновата автоледи, которая не уступила дорогу. О пострадавших информации нет.

Руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых подтвердил факт ДТП.

«Действительно, в 13 часов произошла такая авария. Сотрудник уголовного розыска из службы, называемой в народе «убойный отдел», 1990 г. р., в звании старшего лейтенанта, двигался через перекресток улиц Грибоедова — Меркулова. Он ехал на обед на личном автомобиле, был не в форме. С другой стороны на машине Kia Rio ехала женщина 1964 г. р., работающая дежурной по станции в РЖД. В обеих машинах пассажиров не было.

Женщина нарушила ПДД, не обеспечила преимущество в движении полицейскому, в результате чего произошло столкновение. Скорость машин была мала, поэтому пострадавших нет, автомобили получили механические повреждения — пострадали бамперы, крылья, фары. В отношении автоледи заведено административное производство по статье 12.13 КОАП РФ ч. 2 «Невыполнение требований уступить дорогу». Установлено, что оба водители были трезвыми, пристегнутыми. По итогам проверки будет принято соответствующее решение», — сообщил Горелых.