Магнитка предлагает партнерам продукцию из новейших сталей

16:11 11 января 2017 0

Новый бренд был зарегистрирован в конце 2016 года Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В ООО «Механоремонтный комплекс» (входит в Группу ММК) освоено производство сит из высокопрочных сталей MAGSTRONG, сообщили «URA.RU» в пресс-службе ОАО «ММК». По заказу покупателя магнитогорцы готовы в кратчайшие сроки и в любых объемах изготовить сита с ячейками нужного размера и формы для любого промышленного оборудования и техники.

Сейчас в ООО «МРК» изготовлено более 30 сит для грохотов, используемых в ООО «Шлаксервис» и доменном производстве ОАО «ММК». Уже на ранних этапах эксплуатации отмечено существенное преимущество MAGSTRONG перед марками стали, которые использовались ранее.

Производство сменных запасных частей для дробильного и измельчительного оборудования является одним из наиболее распространённых способов использования высокопрочных сталей. От качества сетки с ячейками необходимого размера в конечном счете зависит качество сортировки дробленого материала и его отбора по заданным свойствам.