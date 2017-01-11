{{user.notifications_count}}
Выйти
Войти
у вас {{user.notifications_count}} новых уведомления
Вы не зарегистрированны. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{settingsPanel.errors.form}}
{{settingsPanel.errors.name}}
{{settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 60,16
Динамика за 2 недели
Евро 63,52
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
11 января 2017
10 января 2017
15:49  11 января 2017 3

Власти ХМАО отдают в частные руки стратегически важное предприятие

Ямы на дорогах. Нижневартовск.
ОАО «Северавтодор» содержит всю автодорожную сеть на территории ЮгрыФото: Александр Елизаров © URA.RU

Власти ХМАО-Югры вновь выставили на продажу ОАО «Северавтодор» — предприятие, специализирующееся на строительстве и эксплуатации автомобильных дорог. Аукцион по продаже 100% компании объявил департамент по управлению госимуществом. Данные опубликованы на официальном сайте РФ для размещения информации о проведении торгов.

Аукцион назначен на 7 марта. Начальная цена актива — 2,1 млрд рублей, шаг — 63 млн рублей. Каждый из претендентов на покупку «Северавтодора» обязан оплатить задаток в размере 420 млн рублей. Заявки принимаются до 27 февраля. Список участков будет оглашен 6 марта. Ранее власти Югры уже пытались продать компанию по цене в 2,1 млрд рублей. Однако торги не состоялись. Причина: ни один из заявившихся участников (среди них ООО «Сибэнергоресурс» и ООО «Нижневартовскдорсервис») не смог внести необходимый задаток.

Продажа «Северавтодора», как уже сообщало «URA.RU», была включена в прогнозный план приватизации имущества ХМАО-Югры. Общая протяженность дорог, которые обслуживает компания, превышает 5,6 тыс. километров. Предприятие работает по принципу производства полного цикла — занимается проектированием, строительством и обслуживанием дорог. В распоряжении имеются собственный асфальтобетонный завод, производственные базы, сеть дорожно-ремонтных пунктов, парк специализированной техники. В портфеле «Северавтодора» находятся 40 действующих контрактов общей стоимостью свыше 4 млрд рублей.

Эльдар Булатов
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью

Расскажите о новости своим друзьям

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Комментарии ({{item.comments_count}})
читать все комментарии
оставить свой комментарий
оставить свой комментарий
Система Orphus
Загрузка...
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров