15:49 11 января 2017 3

ОАО «Северавтодор» содержит всю автодорожную сеть на территории Югры Фото: Александр Елизаров © URA.RU

Власти ХМАО-Югры вновь выставили на продажу ОАО «Северавтодор» — предприятие, специализирующееся на строительстве и эксплуатации автомобильных дорог. Аукцион по продаже 100% компании объявил департамент по управлению госимуществом. Данные опубликованы на официальном сайте РФ для размещения информации о проведении торгов.

Аукцион назначен на 7 марта. Начальная цена актива — 2,1 млрд рублей, шаг — 63 млн рублей. Каждый из претендентов на покупку «Северавтодора» обязан оплатить задаток в размере 420 млн рублей. Заявки принимаются до 27 февраля. Список участков будет оглашен 6 марта. Ранее власти Югры уже пытались продать компанию по цене в 2,1 млрд рублей. Однако торги не состоялись. Причина: ни один из заявившихся участников (среди них ООО «Сибэнергоресурс» и ООО «Нижневартовскдорсервис») не смог внести необходимый задаток.

Продажа «Северавтодора», как уже сообщало «URA.RU», была включена в прогнозный план приватизации имущества ХМАО-Югры. Общая протяженность дорог, которые обслуживает компания, превышает 5,6 тыс. километров. Предприятие работает по принципу производства полного цикла — занимается проектированием, строительством и обслуживанием дорог. В распоряжении имеются собственный асфальтобетонный завод, производственные базы, сеть дорожно-ремонтных пунктов, парк специализированной техники. В портфеле «Северавтодора» находятся 40 действующих контрактов общей стоимостью свыше 4 млрд рублей.