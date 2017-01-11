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11 января 2017
10 января 2017
16:20  11 января 2017 4

В Курганской области увеличат штат Росгвардии

Пресс-конференция, посвященная формированию и деятельности Уральского округа войск национальной гвардии РФ. Екатеринбург, шеврон, росгвардия, войска уральского региона
В регионе преобразуют отдел в управление РосгвардииФото: Анна Майорова © URA.RU

В Зауралье планируют расширить штат бойцов Росгвардии, а отдел преобразовать в Управление национальной гвардии по Курганской области. Об этом на встрече с губернатором региона Алексеем Кокориным рассказал заместитель командующего Уральского округа войск национальной гвардии РФ Александр Александров, передает пресс-служба областного правительства.

Как уточнили «URA.RU» в пресс-службе отдела Росгвардии, в Уральский округ войск было направлено предложение о новом штатном расписании. В частности, планируется введение новых должностей, в том числе и штабных. Возможно, увеличится и количество бойцов нацгвардии. «Мы ожидаем преобразования в ближайшее время. Точную дату сказать сложно, так как штатное расписание утверждают в Москве», — отметили в пресс-службе.

На встрече с губернатором начальник территориального отделения национальной гвардии по Курганской области Андрей Быстров сообщил, что бойцы ведомства совместно с полицейскими обеспечивали охрану общественного порядка в период с 20 декабря по 10 января.

Как ранее сообщало «URA.RU», по данным на конец 2016 года штат подразделения Росгвардии в Курганской области был укомплектован на 94%. В его состав вошли структуры курганского УМВД: СОБР, ОМОН, центр лицензионно-разрешительной работы и подразделение вневедомственной охраны. Сотрудники будут переведены на военную службу по контракту. В числе основных задач Нацгвардии — обеспечении общественной безопасности, борьба с терроризмом и экстремизмом и охрана общественного порядка.

Анна Бояркина
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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