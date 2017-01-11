«Дочку» Газпрома на Ямале накажут за аварийные скважины

17:55 11 января 2017 1

Прокуратура обязала "дочку" "Газпрома" заниматься старыми аварийными скважинами Фото: media.gazprom-neft.ru

Дочернее предприятие «Газпрома» на Ямале уличили в нежелании соблюдать экологические нормы. Природоохранная прокуратура округа через суд добилась того, чтобы «Газпром добыча Уренгой» занялся старыми скважинами. Речь идет об объектах в пределах Песцового месторождения.

«Компания владеет лицензией на право пользования недрами, на которых в состоянии ликвидации имеются скважины. Устья скважин представлены частично разрушенными бетонными тумбами с отсутствием репера», — описали нарушение в пресс-службе прокуратуры Ямала.

Спор о данных скважинах идет с 2014 года. Надзорная инстанция внесла представление компании. Однако газодобытчики на него не отреагировали. Тогда прокурор обратился в суд. В нем участвовало также Росимущество, так как скважины являются федеральной собственностью. Именно это служило аргументом для компании, которая не хотела ими заниматься. Более того, по словам газодобытчиков, разрушенные на поверхности тумбы еще не говорят о том, что скважины опасны, так как добыча ведется глубоко под землей. Тумбы служат лишь опознавательным знаком после того, как скважины ликвидируют.

По версии прокуратуры, обязанность следить за этими скважинами была дополнением к лицензии на разработку залежей. Эту точку зрения удалось доказать только в апелляции.