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Главные новости Свердловской области
20:12  13 января 2017 22

Гордума Екатеринбурга создаст транспортную «коалицию». Будут пересматривать новую схему маршрутов

Клипарт. Екатеринбург, табличка, администрация города, горсовет екатеринбурга, глава
Депутаты ЕГД проверят эффективность новой транспортной схемыФото: Александр Мамаев © URA.RU
новость из сюжета:
Новая транспортная схема в Екатеринбурге
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Ряд депутатов Екатеринбургской городской думы намерены создать рабочую группу, которая изучит так рьяно навязываемую администрацией новую транспортную схему. Помимо народных избранников в состав группы могут войти представители профильных комитетов, фонда «Город.PRO», который занимался разработкой маршрутной сети, и общественные организации.

По словам источника в администрации, вопрос о создании «коалиции» с большой вероятностью поднимется уже в понедельник, 16 января. Как только решение будет принято, в ближайшее время состоится первое собрание, на котором определят председателя группы, регламент работы и возможных участников, которым предложат подключиться к процессу.

Эту информацию «URA.RU» подтвердил депутат ЕГД Константин Киселев, отметив, что сам не откажется от работы в группе.

«Я сторонник такого рода обсуждения — открытых, публичных, с привлечением заинтересованных сторон, поэтому не против войти в рабочую группу. Нужно посмотреть, какие плюсы и минусы у предлагаемой транспортной схемы, проанализировать маршруты, убедиться, что люди действительно будут быстрее добираться и не платить за это больше обычного», — заявил Киселев.

На данный момент до детального изучения новой маршрутной сети говорить о ее эффективности или неэффективности рано, однако, по словам собеседника, никаких сложностей по изменению или отмены постановления (о внедрении с 1 июля 2017 года новой транспортной схемы — прим.ред.) нет.

Сергей Демин
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