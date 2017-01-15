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Главные новости Свердловской области
20:22  13 января 2017 8

Установлена причина смерти тагильчанки, убитой бывшим мужем

С красивой молодой женщиной расправился бывший супругФото: страница Дарьи Зембицкой "ВКонтакте"

Жительница Нижнего Тагила Дарья Зембицкая умерла в результате удушения. Таковы результаты проведенной экспертизы.

О том, что стали известны причины смерти 28-летней матери двух детей, пишет портал «Между строк» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Об исчезновении Зембицкой стало известно 9 января. Молодая женщина разбудила маленьких сыновей и спустилась во двор, чтобы прогреть машину, однако домой она уже не вернулась. В течение нескольких дней Зембицкую искали тысячи горожан, особенно активную деятельность развернул ее бывший муж Сергей Какшин, чем вызвал подозрения правоохранителей. Под давлением неопровержимых доказательств сотрудники полиции и СК вынудили супруга девушки сознаться в убийстве. В четверг, 12 января, он показал место на Серебрянском тракте, где бросил тело Дарьи. По предварительным данным, причиной ссоры Какшина и Зембицкой стала ревность мужчины — через некоторое время после развода Дарья начала встречаться с другим.

Официальные результаты экспертизы будут готовы только через месяц, уточняет «Между строк» со ссылкой на начальника Тагилстроевского отдела СК Ивана Райхерта. Судя по предварительным выводам, экс-супруг Зембицкой будет обвинен по статье «Убийство» (105 УК РФ). Сейчас Какшин находится в изоляторе временного содержания. Его интересы в суде на данный момент будет представлять государственный защитник.

Источники агентства в полиции добавляют, что у произошедшей на улице Булата Окуджавы ссоры оказалось множество свидетелей. Дело находится на контроле у начальника полиции Нижнего Тагила полковника Ибрагима Абдулкадырова.

Татьяна Трушина
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