20:49 13 января 2017 13

Вице-премьер оставил неоднозначное сообщение Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Вице-премьер российского правительства Дмитрий Рогозин опубликовал в своих аккаунтах в «Твиттере» и «Фейсбуке» видео с заголовком «Мыслить не так как все». Ролик Рогозин прокомментировал как «сразу видно, кто технарь, а кто гуманитарий».

На видео показаны несколько ослов, двое из которых перепрыгивают через перекладину в изгороди, а третий догадывается снять ее и беспрепятственно выйти.

Читателям блогов Рогозина, правда, оказалось не так очевидно, кто из показанных ослов является технарем, а кто — гуманитарием. «Кгуманитариям Вы несправедливы. Среди нас тоже есть люди, которые могут мыслить нестандартно и оптимизировать процессы», — пишут одни пользователи. Другие предполагают, что под «глупыми» ослами имелись в виду как раз «технари», решающие только узкие задачи и неспособные к критическому мышлению.

Отметим, сам Рогозин — доктор философских наук, доктор технических наук. По образованию — журналист (международное отделение факультета журналистики МГУ, 1986), экономист (экономический факультет Университета марксизма-ленинизма при Московском городском комитете КПСС, 1988).

В пресс-службе Рогозина объяснить, что именно он имел в виду, отказались. Порталу Indicator там заявили, что «не комментируют Twitter Дмитрия Олеговича».