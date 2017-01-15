{{user.notifications_count}}
Выйти
Войти
у вас {{user.notifications_count}} новых уведомления
Вы не зарегистрированны. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{settingsPanel.errors.form}}
{{settingsPanel.errors.name}}
{{settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 59,37
Динамика за 2 недели
Евро 63,12
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
15 января 2017
14 января 2017
09:46  14 января 2017 45

Трамп не отменит санкции против России в ближайшее время

Дональд ТрампФото: Wikimedia Commons

Избранный президент США Дональд Трамп не отменит санкции против России в ближайшее время. Об этом он заявил в интервью газете The Wall Street Journal.

Будущий президент Америки, чья инаугурация состоится уже 20 января, намерен какое-то время сохранять антироссийские санкции, введенные Бараком Обамой. В то же время Трамп не исключает их отмены в случае активного и плодотворного сотрудничества РФ и США в борьбе с терроризмом.

«Если вы можете работать вместе и если Россия действительно помогает нам, почему бы не отменить санкции, если кто-то вместе делает хорошие дела», — цитирует «Газета.ру» слова Дональда Трампа.

В этом же интервью вновь избранный президент рассказал, что готов встретиться с Путиным после своей инаугурации.

Евгений Лазарев
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью

Расскажите о новости своим друзьям

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Комментарии ({{item.comments_count}})
читать все комментарии
оставить свой комментарий
оставить свой комментарий
Система Orphus
Загрузка...
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров