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15 января 2017
14 января 2017
11:28  14 января 2017 0

Суд поставил точку в браке Джонни Деппа и Эмбер Хёрд

Красавчик Депп вновь холостякФото: Wikimedia Commons

Суд Лос-Анджелеса официально поставил окончательную точку в браке Джонни Деппа и Эмбер Хёрд. Об этом со ссылкой на издание People сообщает «Газета.ру».

Брак знаменитых актеров расторгнут после восьми месяцев судебной тяжбы. В мае прошлого года Хёрд обвинила мужа в физическом насилии и подала на развод.

В итоге судья постановил взыскать с Деппа в пользу экс-супруги 7 $млн, которые уйдут на благотворительность. Также Эмбер достались любимые питомцы звездного семейства: два йоркширских терьера и конь. Джонни Деппу придется довольствоваться автомобильной коллекцией, которая ему отошла по суду и в которой немало раритетных экземпляров.

Актеры были женаты чуть больше года.

Евгений Лазарев
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