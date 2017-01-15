14:40 14 января 2017 10

Собственно, это момент стал самым драматическим за время схватки Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Кулачный бой «стенка на стенку» стал кульминацией фестиваля «Святки-2017», прошедшего в Челябинске 14 января, передает корреспондент «URA.RU». В «стеношном бое» приняли участие как профессионалы различных видов единоборств, так и любители. Все они вынуждены были подчиняться специально разработанным правилам, сводящим риск получить травму почти до нуля.

«Традиционные праздники и гуляния потихоньку возвращаются в жизнь народов России, и они позволяют взглянуть на нашу жизнь по-новому», — пояснили организаторы фестиваля.

Мероприятие было организовано в парке «Сад Победы» Обществом русской традиционной культуры, региональным минспорта и администрацией Тракторозаводского района Челябинска. Помимо этого, горожане смогли поучаствовать в различных святочных играх и забавах, которые организаторы «подогнали» под современные реалии. Для посетителей организовали катание с горок, семейные эстафеты, праздничные поединки один на один, перетягивание палки, выталкивание из круга и тому подобное — вплоть до дворового хоккея в валенках.

1/7 Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

На протяжении всего дня горожан ждет праздничная концертная программа с участием народных вокальных и хореографических коллективов, казачьих ансамблей, традиционные колядочные представления.