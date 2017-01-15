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15 января 2017
14 января 2017
18:07  14 января 2017 22

Минфин назвал минимальную цену на водку в 2017 году

Прием у губернатора саммит Россия - Казахстан, водка екатеринбург
Скоро самая дешевая бутылка будет стоить больше 200 рублейФото: Иван Некрасов © URA.RU

Минфин России назвал минимальную цену на водку. Прогноз роста цен сообщил журналистам директор департамента по налоговой и таможенной политике Минфина Алексей Сазанов.

По его словам, минимальная цена на водку может возрасти до 205-210 рублей за бутылку объемом 0,5 литра. Окончательное решение по этому вопросу будет известно через пару недель.

Также, как сообщает «Газета.ру», Сазанов поддержал идею продажи спиртосодержащих лекарств по рецепту. Вдобавок он назвал недопустимым продажу большого количества флаконов «Боярышника» в одни руки в аптеках.

Евгений Лазарев
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