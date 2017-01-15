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15 января 2017
14 января 2017
22:00  14 января 2017 8

Первыми смогут увидеть россияне! В Сеть досрочно попала заключительная серия «Шерлока»

Сериал завоевал любовь фанатовФото: Wikimedia Commons

В Интернет досрочно попала последняя серия четвертого сезона сериала «Шерлок», передает «Газета.ру» со ссылкой на издание DTF.

Несказанное счастье привалило российским поклонникам знаменитого сериала, поджидавшим финальную серию очередного сезона. Файл с нею каким-то образом попал в сеть в официальном дубляже «Первого канала», где должна была состояться мировая премьера заключительного эпизода. Таким образом, теперь российские интернет-пользователи смогут увидеть финал раньше телезрителей всего мира.

Официально показ последней серии четвертого сезона был запланирован в ночь на 16 января.

Евгений Лазарев
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