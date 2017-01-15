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15 января 2017
14 января 2017
13:37  15 января 2017 56

В Сети появилась петиция мексиканцев, которые просят Путина искоренить коррупцию

У мексиканцев вся надежда на ПутинаФото: pixibay

В Сети набирает популярность петиция мексиканцев, которые просят Путина искоренить в их стране коррупцию. Под обращением за сутки подписалось почти 5 тысяч человек.

Петицию на испанском языке «Российское вмешательство в Мексике для устранения плохого правительства» опубликовал некий пользователь под ником Freppo Sovietico.

В 2004 году Путин был с визитом в Мексике
Фото: kremlin.ru

«США с большим удовольствием получают ресурсы из Мексики, и не хватает человека, способного остановить этих мексиканских коррумпированных политиков, которые все дарят и воруют — говорится в обращении. — Сегодня Мексика истекает кровью от такого грабежа и таких крыс. Владимир Путин, ты нужен в Латинской Америке».

Также Freppo Sovietico назвал нынешнюю ситуацию в Мексике наихудшей за всю историю страны.

Обращение было размещено на сайте Change.org в субботу, 14 января. За сутки оно набрало 4,7 тысячи голосов. Как добавляет «Газета.ру», некоторые пользователи указывают, что они из России, но немало и таких, кто из Мексики.

Евгений Лазарев
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