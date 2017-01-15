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15 января 2017
14 января 2017
17:30  15 января 2017 1

17-летнего подростка задержали за убийство бабушки, сестры и папы

Открытая лицензия на 04.08.2015. Топор., топор, убийство, криминал
Подросток расправился с членами семьи, пока те спалиФото: John Neeman/Flickr

17-летний подросток задержан в Тамбовской области по подозрению в убийстве бабушки, сестры и папы. По версии следствия, юноша зарубил спящих родственников топором.

Тела двух человек — 67-летней женщины и ее 14-летней внучки — были найдены в частном доме рабочего поселка Сосновка. Отец девочки, 43-летний мужчина, был еще жив, но вскоре скончался в больнице.

По горячим следам сыщики задержали главного подозреваемого — 17-летнего подростка, родственника всех членов семейства.

«По версии следствия, рано утром 14 января подросток на фоне складывающихся личных неприязненных отношений, вызванных семейными ссорами из-за бытовых вопросов, нанес множественные удары топором спящим родственникам», — цитирует «Газета.ру» сообщение следственного управления СКР по Тамбовской области.

Евгений Лазарев
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