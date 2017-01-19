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Главные новости Пермского края
14:17  18 января 2017 1

Минздрав предупредил — кому не стоит окунаться в прорубь

Крещение, прорубь, Дмитрий Федечкин, прорубь, купель
Детям и пожилым людям не стоит купаться в проруби в КрещениеФото: Сергей Леонов © URA.RU

Жителей Пермского края просят не окунаться в прорубь в Крещение, если есть сердечно-сосудистые или простудные заболевания. Также краевой минздрав просит воздержаться от праздничных купаний детей и пожилых.

«Купание в ледяной воде полезно не для всех. Оно небезопасно для людей с заболеваниями сердечно-сосудистой системы, имеющих перепады артериального давления, аритмию, заболевания почек, астму, сахарный диабет и ЛОР-заболевания. Им категорически запрещено окунаться в ледяную воду, как и людям с признаками простудных заболеваний, гриппа и ОРВИ», — прокомментировали в пресс-службе министерства здравоохранения по Пермскому краю. В ведомстве добавили, что не стоит окунаться в прорубь детям и пожилым людям.

Если нет никаких противопоказаний, медики рекомендуют перед купанием разогреть тело, сделав разминку или пробежку. Алкоголь употреблять нельзя. В проруби можно находиться не больше минуты, с головой погружаться не стоит. После купания нужно тут же переодеться в сухую одежду и как можно скорее оказаться в тепле.

К 19 января на территории Перми будет оборудовано три места для купания. В Свердловском районе — на улице Пристанционной, 38 (на территории Богородице-Казанского Серафимо-Алексеевского монастыря). В Мотовилихинском районе определено два места для организации купелей: в Верхней Курье на улице 1 линия, 53 (на территории Храма Богоявления Господня) и в районе Мотовилихинского пруда, на котором будут оборудованы три купели. Все они будут освящены, оснащены специальными поручнями и сходнями. Вблизи купелей оборудуют места, где можно будет переодеться и согреться. Рядом с иорданями будут дежурить спасатели.

«Не стоит окунаться в проруби, сделанные по инициативе горожан. Надо понимать, что рядом с ними не будет спасателей и скорой помощи, поэтому в случае непредвиденной ситуации совершающему обряд омовения никто не сможет оказать первую помощь», — прокомментировали «URA.RU» в пресс-службе администрации Перми.

Анна Белкина
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