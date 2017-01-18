В Югре названа причина массового отравления детей газом

14:23 18 января 2017 0

В Урае дети отравились газом Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Урае массовое отравление детей угарным газом произошло из-за неисправности дымоходной трубы. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры ХМАО-Югры.

Дом, где они проживали, был оборудован газовым котлом. В ходе проверки выяснилось, что из-за резкого перепада температур в трубе, которая не соответствовала нормам, образовалась наледь. Это привело к скоплению угарного газа в жилом помещении. При этом неисправность была выявлена еще в марте 2016 года в ходе проверки АО «Шаимгаз» (компания обслуживает газовое оборудование дома). Однако организация так и не приостановила подачу газа. По итогам проверки прокурор Урая внес директору общества представление, сейчас оно рассматривается.

Как выяснило «URA.RU», по данным базы «Контур-фокус», учредителями АО «Шаимгаз» являются комитет по управлению муниципальным имуществом Урая и ОАО «Обьгаз».

Инцидент, напомним, произошел 11 декабря 2016 года. В больницу попали десять детей, пострадавших от отравления угарным газом в частном жилом доме в микрорайоне Солнечном. Сейчас газовое оборудование работает по правилам.