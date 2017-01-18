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18 января 2017
17 января 2017
Главные новости Курганской области
15:52  18 января 2017 15

Бойцы Росгвардии оцепили Ледовый дворец в Кургане. ФОТО

Пресс-конференция, посвященная формированию и деятельности Уральского округа войск национальной гвардии РФ. Екатеринбург, шеврон, росгвардия, войска уральского региона
Силовики тренируются защищаться от болельщиковФото: Анна Майорова © URA.RU

Жители поселка Заозерного в Кургане были озадачены масштабными маневрами, которые сотрудники Росгвардии провели во дворе Ледового дворца. Фото курганцы разместили в соцсетях.

На изображении видно, как силовики выстроились с металлическим щитами в огромную цепь.

В курганском отделе Росгвардии «URA.RU» происходящее объяснили комплексными учениями по предупреждению и отражению массовых беспорядков на спортивных сооружениях. «Это не война», — успокоили сотрудники.

«Не ходите на митинги», — делают выводы комментаторы в соцсетях.

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Учения проводит Росгвардия Фото из сообщества «Инцидент. Курган»

Татьяна Жаткина
© Служба новостей «URA.Ru»
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