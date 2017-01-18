16:17 18 января 2017 9

Новый мэр в Копейске появится в марте Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

На внеочередной сессии городского собрания депутатов Копейска, состоявшейся в среду, 18 января, принято решение провести новый конкурс по отбору кандидатур на пост главы муниципалитета. Выборы мэра пройдут 22 марта, сообщил «URA.RU» и. о. главы Владимир Бисеров.

Прием документов от кандидатов в главы начнется 21 января и завершится 30 января. 1 февраля депутаты вновь соберутся на сессию, чтобы назначить своих представителей в конкурсную комиссию. Вторая половина комиссии формируется представителями губернатора области. В течение месяца будут изучать документы кандидатов.

1 марта состоится первое заседание конкурсной комиссии, на котором предстоит решить оргвопросы. 10 марта комиссия соберется вновь, чтобы провести собеседование с кандидатами. 22 марта депутаты проведут очередную сессию, где выберут мэра из числа кандидатур, отобранных конкурсной комиссией. Голосование будет тайным.

На сегодняшней сессии депутаты также внесли изменения в положение о конкурсе. В соответствии с региональным законодательством, с 1 января 2017 года ужесточились требования к кандидатам в главы городских округов и муниципальных районов. Отныне обязательно наличие высшего образования, знание основ Конституции РФ, областного устава и федерального закона о местном самоуправлении. В числе потенциальных кандидатов, которого могут поддержать областные власти, называют бывшего первого замруководителя прокуратуры региона Владимира Можина. По этому вопросу идут консультации в губернаторской резиденции.

Тем временем главное контрольное управление правительства области продолжает ревизию муниципальных контрактов в Копейске. Проверяется расходование субсидий из областного и федерального бюджетов. Об уже выявленных нарушениях доложили губернатору Борису Дубровскому. Данные ревизии стали причиной того, что область намерена оказать поддержку бывшему силовику. Проверку Копейска ведет и прокуратура города.

Кресло главы Копейска стало вакантным после того, как избранный мэр Валерий Устинов подал в отставку через неделю после инаугурации.