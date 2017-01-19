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19 января 2017
18 января 2017
16:37  18 января 2017 4

В центре Италии произошло мощное землетрясение

Клипарт. Италия. Рим , собор святого петра, рим
Подземные толчки ощущались в исторической части РимаФото: Наталия Вершинина © URA.RU

В центральной части Италии произошло мощное землетрясение магнитудой 5,3. Эпицентр толчков находился в коммуне Монтереале региона Абруццо на глубине 9,2 км, кроме того, толчки ощущались в исторической части Рима.

Очаг землетрясения залегал всего в 9 км от города Аматриче, который был разрушен землетрясением 24 августа, сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на Corriere della Sera. Вскоре жители Италии почувствовали два новых подземных толчка, их магнитуда составляла 5,7 и 5,6 соответственно.

Данных о пострадавших и разрушениях не поступало. Однако известно, что из-за землетрясения из метро Рима были выведены все пассажиры, а также прошла эвакуация в образовательных учреждениях.

Полгода назад, в ночь на 24 августа 2016 года, в Италии произошло мощнейшее землетрясение на стыке областей Умбрия, Лацио и Марке. Как напоминает «Национальная служба новостей», землетрясение полностью разрушило итальянский город Аматриче. Его жертвами стали 297 человек.

Нина Калинина
© Служба новостей «URA.Ru»
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