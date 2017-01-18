Путин похвалил новые нефтегазовые трубы на Ямале

16:50 18 января 2017 9

Владимир Путин обратил внимание на то, что новые продуктопроводы помогут развитию регионов Фото: Кремлин

Глава государства Владимир Путин запустил газопровод Бованенково — Ухта-2 и нефтепроводы Заполярье — Пурпе (ЯНАО) и Куюмба — Тайшет (Красноярский край). Президент принял участие в торжественной церемонии в среду, 18 января, посредством видеосвязи, сообщается на официальном сайте Кремля. В открытии участвовали председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер и президент ПАО «Транснефть» Николай Токарев.

Владимир Путин отметил, что это сложные большие промышленные объекты. Он также выразил благодарность коллективам компаний, которым принадлежат продуктопроводы. Президент заявил, что объекты будут способствовать развитию регионов.

«Работа велась в очень непростых, если не сказать очень сложных, природно-климатических условиях. В ходе строительства применялись принципиально новые решения — технологические, технические, была использована самая современная техника отечественного производства, учтены самые строгие экологические стандарты, соблюдены все экологические нормы», — сказал глава государства.

«Впереди еще большая работа. По линии „Транснефти“ есть и вторые очереди создаваемых объектов. Предстоит обустроить и ввести в эксплуатацию новые, перспективные месторождения нефти и газа, продолжить формирование современной системы трубопроводного транспорта, сосредоточиться на создании высокотехнологичных перерабатывающих производств», — цитирует президента сайт Кремля.

Глава государства также остановился на том, что несколько лет назад было принято правильное решение о строительстве продуктопроводов.

«Потребность в энергетических ресурсах, безусловно, и в нашей стране, в связи с ростом экономики, и в мире будет только расти, в том числе и будет расти потребность в углеводородном сырье. Нам для того, чтобы быть готовыми к расширению рынка, нужно своевременно принимать инвестиционные решения, что мы сделали по этим проектам. Как мы видим, для реализации одного проекта потребовалось семь лет, для реализации второго — четыре-пять лет», — отметил Путин.