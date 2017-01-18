{{user.notifications_count}}
Выйти
Войти
у вас {{user.notifications_count}} новых уведомления
Вы не зарегистрированны. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{settingsPanel.errors.form}}
{{settingsPanel.errors.name}}
{{settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 59,18
Динамика за 2 недели
Евро 63,23
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
18 января 2017
17 января 2017
17:02  18 января 2017 2

Губернатор Куйвашев получил рычаг воздействия на депутатов и усилил Бабушкину

Заседание Совета представительных органов муниципальных образований Свердловской области. Екатеринбург, бабушкина людмила, куйвашев евгений
"Депутатский миллион" теперь будет выделять губернаторФото: Владимир Жабриков © URA.RU
новость из сюжета:
Реформа свердловского правительства
все новости сюжета

В реформе правительства Свердловской области, упразднившей пост председателя правительства, нашли неожиданный нюанс. Депутаты Заксобрания теперь не знают, как и кому будут формулировать свои заявки на «депутатский миллион», который раньше могли тратить на нужды и просьбы избравших их территорий. С 2016 года, к слову, эта сумма уменьшилась и теперь лимит «просьб» ограничивается полумиллионом рублей.

«Никогда не было четкой юридической процедуры и каких-либо нормативных актов, предусматривающих выделение „депутатского миллиона“. В этой связи пока непонятно, каким образом и кто будет выделять его депутатам нового созыва — будет сложнее его получить или легче. Предполагаю, что заявку теперь следует формулировать в адрес губернатора», — рассуждает депутат-справоросс Дмитрий Ионин. Через кого из заместителей главы региона придется эти заявки передавать, депутат предположить затрудняется.

Действующие депутаты Заксобрания предполагают, что в данном случае «вырастет значимость спикера», который чаще остальных депутатов «взаимодействует с органами исполнительной власти региона». Впрочем, у этой перспективы есть и другая сторона, которой народные избранники опасаются. «Если вдруг [спикер] Людмила Валентиновна решит завести любимчиков, которых раньше поощряла свежими служебными машинами, например, то рычаг в виде миллиона ей очень пригодится. Это же станет рычагом воздействия на тех, кто впал в немилость, что тоже бывало», — делится опытом старожил регионального парламента. Уточнить планы Людмилы Бабушкиной на этот счет сегодня не удалось.

Торжественный прием губернатора ко Дню российской печати. Екатеринбург, бабушкина людмила, левин александр, паслер денис
Раньше «депутатским миллионом» распоряжался Денис Паслер, и попросить на нужды своей территории напрямую мог каждый из депутатов.
Фото: Александр Мамаев © URA.RU

До 2013 года «депутатский миллион» выделялся народным избранникам из резервного фонда области (сегодня его курирует первый вице-губернатор Алексей Орлов — прим. «URA.RU») по простой процедуре — через обоснованный запрос главы муниципалитета и приложенное ходатайство депутата в адрес председателя правительства [на тот момент Дениса Паслера]. Перед выборами 2013 года запросы стали фильтровать: заявки оппозиционных партий, отправленные в начале года, были выполнены только после выборов в сентябре.

Выделяемые деньги депутаты, как сами утверждают, расходовали на помощь муниципалитетам: благоустройство и приобретение спортивного оборудования для школ, ремонты библиотек и спортзалов, строительство спортивных площадок. Ко всему прочему, признается бывший депутат Заксобрания, ныне депутат Госдумы, единоросс Максим Иванов, эти деньги были неплохим подспорьем для работы с электоратом.

«Это был суперполезный и очень эффективный инструмент помощи муниципалитетам, в других регионах еще больше дают народным избранникам, и меня сильно расстроило, что у нас сократили сумму до полумиллиона. Причем это прерогатива регионов — депутатам Госдумы, например, такого не выделяют. Чего греха таить — наши добрые дела возвращались к нам любовью жителей и до сих пор отремонтированные с нашей помощью школы вспоминают нас хорошими словами», — рассказывает Иванов.

Коллега Иванова и также бывший депутат свердловского Заксобрания — Андрей Альшевских — уточняет, что деньги принципиально не брал, хотя об имеющейся возможности знал. «Относился к этому негативно — ведь это способ исполнительной власти сделать депутата должником, что я считал неверным подходом. Выделение этих средств из резервного фонда противоречит закону РФ, где четко прописано, на что можно тратить резервные деньги. И у меня были не самые хорошие отношения с администрацией Екатеринбурга, а без обращения главы [Александра] Якоба в адрес [экс-премьера Дениса] Паслера я ходатайствовать о выделении миллиона не мог», — рассказывает парламентарий.

Антон Ольшанников
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью

Расскажите о новости своим друзьям

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Комментарии ({{item.comments_count}})
читать все комментарии
оставить свой комментарий
оставить свой комментарий
Система Orphus
Загрузка...
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров