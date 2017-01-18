17:02 18 января 2017 2

"Депутатский миллион" теперь будет выделять губернатор Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В реформе правительства Свердловской области, упразднившей пост председателя правительства, нашли неожиданный нюанс. Депутаты Заксобрания теперь не знают, как и кому будут формулировать свои заявки на «депутатский миллион», который раньше могли тратить на нужды и просьбы избравших их территорий. С 2016 года, к слову, эта сумма уменьшилась и теперь лимит «просьб» ограничивается полумиллионом рублей.

«Никогда не было четкой юридической процедуры и каких-либо нормативных актов, предусматривающих выделение „депутатского миллиона“. В этой связи пока непонятно, каким образом и кто будет выделять его депутатам нового созыва — будет сложнее его получить или легче. Предполагаю, что заявку теперь следует формулировать в адрес губернатора», — рассуждает депутат-справоросс Дмитрий Ионин. Через кого из заместителей главы региона придется эти заявки передавать, депутат предположить затрудняется.

Действующие депутаты Заксобрания предполагают, что в данном случае «вырастет значимость спикера», который чаще остальных депутатов «взаимодействует с органами исполнительной власти региона». Впрочем, у этой перспективы есть и другая сторона, которой народные избранники опасаются. «Если вдруг [спикер] Людмила Валентиновна решит завести любимчиков, которых раньше поощряла свежими служебными машинами, например, то рычаг в виде миллиона ей очень пригодится. Это же станет рычагом воздействия на тех, кто впал в немилость, что тоже бывало», — делится опытом старожил регионального парламента. Уточнить планы Людмилы Бабушкиной на этот счет сегодня не удалось.

Раньше «депутатским миллионом» распоряжался Денис Паслер, и попросить на нужды своей территории напрямую мог каждый из депутатов. Фото: Александр Мамаев © URA.RU

До 2013 года «депутатский миллион» выделялся народным избранникам из резервного фонда области (сегодня его курирует первый вице-губернатор Алексей Орлов — прим. «URA.RU») по простой процедуре — через обоснованный запрос главы муниципалитета и приложенное ходатайство депутата в адрес председателя правительства [на тот момент Дениса Паслера]. Перед выборами 2013 года запросы стали фильтровать: заявки оппозиционных партий, отправленные в начале года, были выполнены только после выборов в сентябре.

Выделяемые деньги депутаты, как сами утверждают, расходовали на помощь муниципалитетам: благоустройство и приобретение спортивного оборудования для школ, ремонты библиотек и спортзалов, строительство спортивных площадок. Ко всему прочему, признается бывший депутат Заксобрания, ныне депутат Госдумы, единоросс Максим Иванов, эти деньги были неплохим подспорьем для работы с электоратом.

«Это был суперполезный и очень эффективный инструмент помощи муниципалитетам, в других регионах еще больше дают народным избранникам, и меня сильно расстроило, что у нас сократили сумму до полумиллиона. Причем это прерогатива регионов — депутатам Госдумы, например, такого не выделяют. Чего греха таить — наши добрые дела возвращались к нам любовью жителей и до сих пор отремонтированные с нашей помощью школы вспоминают нас хорошими словами», — рассказывает Иванов.

Коллега Иванова и также бывший депутат свердловского Заксобрания — Андрей Альшевских — уточняет, что деньги принципиально не брал, хотя об имеющейся возможности знал. «Относился к этому негативно — ведь это способ исполнительной власти сделать депутата должником, что я считал неверным подходом. Выделение этих средств из резервного фонда противоречит закону РФ, где четко прописано, на что можно тратить резервные деньги. И у меня были не самые хорошие отношения с администрацией Екатеринбурга, а без обращения главы [Александра] Якоба в адрес [экс-премьера Дениса] Паслера я ходатайствовать о выделении миллиона не мог», — рассказывает парламентарий.