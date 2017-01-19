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19 января 2017
18 января 2017
16:54  18 января 2017 6

Байден заявил о попытках России вмешаться в выборный процесс в Европе

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Вице-президент США убежден, что Россия будут вмешиваться в выборы в Европе, как это делала в АмерикеФото: depositphotos.com © URA.RU

Вице-президент США Джо Байден назвал Россию главной угрозой для международного либерального порядка. Он убежден, что Москва будет предпринимать попытки вмешаться в выборный процесс в Европе.

На Всемирном экономическом форуме в Давосе действующий вице-президент США Джо Байден заявил, что при Владимире Путине Россия использует все доступные средства, чтобы «сыграть на скрытых проблемах западных стран» и восстановить свое влияние, сообщает «Национальная служба новостей».

Джо Байден убежден, что Москва постарается вмешаться в европейский политический процесс в 2017 году. «Учитывая, что во многих странах Европы выборы пройдут в этом году, нам стоит ожидать новых попыток России вмешаться в демократический процесс. Это случится вновь, я вам обещаю», — заявил вице-президент США.

По словам Байдена, которые приводит «Газета.Ru», целью России является разрушение существующего международного либерального порядка.

Нина Калинина
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