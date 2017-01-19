16:57 18 января 2017 4

Пермяк, угрожая убийством медикам, требовал срочной помощи ребенку Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Мужчина ворвался на подстанцию скорой помощи в Дзержинском районе Перми. Полиция выясняет подробности инцидента.

«Во вторник, 17 января, около 17.00 в полицию поступило сообщение из медицинского учреждения о противоправных действиях мужчины. В настоящее время по данному факту проводится проверка, выясняются все обстоятельства», — рассказали «URA.RU» в пресс-службе краевого ГУ МВД.

В помещение диспетчерской ворвался разгневанный мужчина и, угрожая убийством, потребовал от врачей срочно осмотреть его заболевшего ребенка, сообщает «Местное время». По данным издания, трехлетнему ребенку стало плохо в детском садике. Еще днем, до появления разъяренного отца, туда отправили бригаду медиков, а затем и реанимационную бригаду. Малыша, потерявшего сознание, увезли в детскую больницу.