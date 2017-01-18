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18 января 2017
17 января 2017
17:28  18 января 2017 14

В администрации Березовского проходит обыск

Генпрокурор Юрий Чайка в Екатеринбурге, прокуратура свердловской области
Мероприятия проводятся по поручению прокурора города БерезовскогоФото: Владимир Жабриков © URA.RU

В администрации города Березовского по поручению прокуратуры проходят оперативно-розыскные мероприятия. Силовую поддержку оказывают оперативники ФСБ. Причиной их проведения стало игнорирование администрацией города судебных решений.

«Имеется 78 неисполненных судебных решений, большинство из которых по искам прокуратуры», — объяснила «URA.RU» старший помощник прокурора Свердловской области Марина Канатова.

Речь идет о невыполнении администрацией закона о предоставлении жилья детям-сиротам, вопросам, связанным с благоустройством города, ненадлежащем содержанием дорожного полотна. Прокуратура дала поручение сотрудникам ФССП, которые вместе с чекистами нагрянули в мэрию.

Александр Лукманов
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