18:32 18 января 2017 7

Елена Иванова предупредила, что поголовного осмотра зданий не будет. Комиссия может работать только по обращениям Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

В мэрии Кургана разработали порядок проведения осмотра технического состояния зданий и сооружений. Документ обсуждался в среду, 18 января, на депутатской комиссии по развитию городского хозяйства. Депутаты решили направить его на доработку, передает корреспондент «URA.RU».

Полномочия по осмотру технического состояния зданий будут возложены на департамент архитектуры, строительства и земельных отношений города Кургана. Как пояснила депутатам директор департамента Елена Иванова, ранее этим вопросом никто не занимался.

Согласно предложенному порядку, осмотр будет проводить специально созданная комиссии по заявлению физических и юридических лиц. В нее войдут специалисты с профильным образованием. По результатам осмотра комиссия сможет только рекомендовать ответственным за эксплуатацию здания организациям (за жилые дома отвечают управкомпании) принять меры по устранению нарушений. В случае, когда есть угроза разрушения здания и опасность для людей, комиссия направит результаты осмотра в надзорные органы.

На днях в подъезде дома по ул. Пролетарская, 80 провалился пол. Аварийную плиту заменили деревянными досками Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Комиссия будет проверять вопросы технического состояния, надлежащего технического обслуживания здания в соответствие с требованиями регламентов, соответствие проектной документации. Осмотр здания должен быть произведен в срок не более 30 дней после обращения, при аварийных ситуациях в здании — в течение 24 часов.

У депутатов возникло много вопросов к документу, в том числе по поводу заявительного характера осмотра зданий. «Не все жители — эксперты в строительной отрасли», — отметил депутат Роман Сергеечев. По его мнению, осмотр также нужно проводить и в случаях, когда люди беспокоятся за свою безопасность — при образовании наледи на крышах, разрушении фасадов.

Председатель депутатской комиссии Евгений Карчебный дополнил коллегу: «Да откуда я знаю, упадет у меня балкон завтра или нет? Есть регламенты осмотров и освидетельствования зданий в связи с периодами эксплуатации. В положении ни одного слова не привязано к регламентам», — отметил он.

Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Карчебный привел в качестве примера случай двухлетней давности, когда у дома по улице Коли Мяготина отвалился фасад. «Жители жаловались раз пять или шесть, никаких мер принято не было до тех пор, пока этот кирпичный фасад не обрушился. Со стороны департамента есть ли смысл принимать этот порядок, если он не функциональный?», — спросил депутат и поинтересовался недавним инцидентом в доме по улице Пролетарская, 80, где провалилась плита в подъезде. Елена Иванова оказалась не в курсе ЧП.

Депутат Наркис Галиаскаров все же призвал коллег вынести вопрос на заседание Думы, только после доработки и повторного рассмотрения проекта на комиссии в феврале. «Должна быть выстроена система. Дальше уже можно улучшать и дорабатывать этот порядок», — отметил он, добавив, что необходимо также гарантировать исполнение решений, которые будет выдавать комиссия после осмотра зданий.