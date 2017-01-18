{{user.notifications_count}}
Выйти
Войти
у вас {{user.notifications_count}} новых уведомления
Вы не зарегистрированны. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{settingsPanel.errors.form}}
{{settingsPanel.errors.name}}
{{settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 59,18
Динамика за 2 недели
Евро 63,23
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
18 января 2017
17 января 2017
18:25  18 января 2017 11

Челябинские мэры устроили фуршет и пожар. ФОТО

Итоговый сбор с руководящим составом гражданской обороны, челябинской областной подсистемы РСЧС. Пожарные учения на территории горбольницы №1. Челябинск., водка, угощение, король александр, закуска, термос
Пожарные учения, на которых главы изрядно замерзли, завершились фуршетомФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Главы южноуральских муниципалитетов поучаствовали в учениях по тушению пожара на территории челябинской горбольницы №1. Чиновники отправились на отработку действий при ЧС сразу после областного совещания при губернаторе, передает корреспондент «URA.RU».

На совещании вице-губернатор Олег Климов доложил об итогах работы региональной системы защиты населения при ЧС в прошлом году и поставил задачи на текущий. Так, спасено 13,5 тыс. человек, потушено более 4 тыс. техногенных и около 600 лесных пожаров, предотвращен миллиардный ущерб. На 31% сократилось число погибших в ДТП, при пожарах и в других чрезвычайных ситуациях. Одной из приоритетных задач поставлено решение проблемы смерти детей при пожарах. В 2016 году в огне погибли 16 маленьких южноуральцев.

Эта тема получила развитие на учениях. По легенде возгорание начинается в 9-этажном терапевтическом корпусе. Дежурный врач позвонил и заявил о задымлении и пострадавших. Приехали пожарные с лестницей, раскрутили шланги. Больных эвакуировали на носилках.

Успешное окончание учений отметили в палатке на небольшом фуршете в полевых условиях.

1/16
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Сергей Леонов
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью

Расскажите о новости своим друзьям

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Комментарии ({{item.comments_count}})
читать все комментарии
оставить свой комментарий
оставить свой комментарий
Система Orphus
Загрузка...
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров