18:25 18 января 2017 11

Пожарные учения, на которых главы изрядно замерзли, завершились фуршетом Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Главы южноуральских муниципалитетов поучаствовали в учениях по тушению пожара на территории челябинской горбольницы №1. Чиновники отправились на отработку действий при ЧС сразу после областного совещания при губернаторе, передает корреспондент «URA.RU».

На совещании вице-губернатор Олег Климов доложил об итогах работы региональной системы защиты населения при ЧС в прошлом году и поставил задачи на текущий. Так, спасено 13,5 тыс. человек, потушено более 4 тыс. техногенных и около 600 лесных пожаров, предотвращен миллиардный ущерб. На 31% сократилось число погибших в ДТП, при пожарах и в других чрезвычайных ситуациях. Одной из приоритетных задач поставлено решение проблемы смерти детей при пожарах. В 2016 году в огне погибли 16 маленьких южноуральцев.

Эта тема получила развитие на учениях. По легенде возгорание начинается в 9-этажном терапевтическом корпусе. Дежурный врач позвонил и заявил о задымлении и пострадавших. Приехали пожарные с лестницей, раскрутили шланги. Больных эвакуировали на носилках.

Успешное окончание учений отметили в палатке на небольшом фуршете в полевых условиях.