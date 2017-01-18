18:40 18 января 2017 7

Окончательно списки будут определяться при участии местных жителей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Единороссы Южного Урала обсудили реализацию новых партийных проектов. Совещание под председательством лидера регионального отделения партии и спикера Заксобрания Челябинской области Владимира Мякуша прошло в среду, 18 января, сообщили «URA.RU» в исполкоме «ЕР». Также в нем приняли участие министры правительства региона и координаторы проектов.

В конце 2016 года «Единая Россия» запустила проекты «Наш двор», «Парки малых городов», «Местный дом культуры», «Театры малых городов» и «Детский спорт». Средства на них выделяются из федерального и областного бюджетов. Так, на первый проект выделяются 800 млн рублей (треть на благоустройство знаковых для населенных пунктов мест, а остальное — на лавочки, проезды, установку освещения и урн и т. п.). Все объекты будут определяться на сходах местных жителей.

На обустройство парков и скверов в городах с населением до 250 тыс. жителей Южный Урал получит 19 млн рублей. Дома культуры в малых городах будут ремонтировать в течение трех лет на 67 млн рублей, список на 2017 год уже составлен. Театры в городах не более чем с 300-тысячным населением — в Златоусте и Озерске — получат поддержку в размере 11,6 млн рублей. Также региональное отделение «ЕР» собирает заявки муниципалитетов, касающиеся развития детского спорта и реконструкции спортзалов в сельских школах. В 2017 году на эти цели заложено 20,5 млн рублей в федеральном и около 9 млн в областном бюджете.

21-22 января на XVI Съезде «Единая Россия» пройдут дискуссионные площадки, темой которых станет, в том числе, проектная работа партии. Владимир Мякуш намерен выступить на одной из них и провести серию консультаций по реализации проектов в Челябинской области.