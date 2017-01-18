Штраф за лень. Южноуральский мэр задолжал Дубровскому

18:57 18 января 2017 0

Борис Дубровский: "Верните деньги, которые не потратили!" Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Мэрия Локомотивного должна вернуть в региональную казну средства, выделенные на работу административной комиссии в 2015 и 2016 годах. Этого потребовал губернатор Челябинской области Борис Дубровский на совещании с главами городов и районов в среду, 18 января, передает корреспондент «URA.Ru».

Главу Локомотивного Александра Мордвинова, сам того не желая, подставил под удар начальник главного управления юстиции правительства региона Валерий Быков. Выступая с докладом о работе административных комиссий на местах, Быков предложил передать полномочия административной комиссии Локомотивного соответствующей структуре в администрации Карталинского района. Бывшее ЗАТО Локомотивный находится на территории района, и карталинские власти могли бы решать дела поселка. Но Дубровский попросил рассказать об этом чуть подробней. Выяснилось, что административная комиссия в Локомотивном не собиралась в последние два года ни разу. Главу Локомотивного Александра Мордвинова подняли с места и потребовали объяснений. Мордвинов говорил что-то невнятное.

Ленивых мэров губернатору «сдал» Валерий Быков Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

«Мы не будем лишать полномочий никого, — заявил Дубровский, подчеркнув важность административных комиссий в наведении порядка в территориях. — Вы все время говорите, что вам не хватает административного ресурса, чтобы бороться с нарушителями в вопросах благоустройства. Так пользуйтесь этим ресурсом, то есть комиссией! Наказывайте нарушителей».

А потом Дубровский потребовал от Мордвинова, чтобы тот вернул в областной бюджет деньги, выделенные на работу административной комиссии, за тот период, когда структура не работала. По информации «URA.RU», на работу административной комиссии в такой территории, как Локомотивный выделяется сумма, равная половине ставке штатного муниципального служащего. Речь идет о сумме примерно в 10 тыс. рублей в месяц, но все расходы, если комиссия работает, во много раз перекрываются собранными штрафами, поэтому средства еще и поступают в местный бюджет. В прошлом году полномочия комиссий расширились — на местах получили право штрафовать за стоянки на газонах, непроведение работ по уборке территорий, самовольную установку временных объектов.

Таким образом, Локомотивный должен вернуть в область примерно 240 тыс. рублей. Сумма небольшая, но нужна была показательная «порка», чтобы другие главы активизировались.

Как следует из доклада Валерия Быкова, в 2016 году неудовлетворительно велась работа административных комиссий также в Снежинске, Аргаяшском и Красноармейском районах.