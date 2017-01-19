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19 января 2017
18 января 2017
19:58  18 января 2017 0

Названы самые популярные центры политического анализа России

Пресс-конференция в
Фонд развития гражданского общества стал самым упоминаемым в российских и зарубежных СМИФото: Зураб Джавахадзе © URA.RU

Портал «Региональные комментарии» составил рейтинг российских центров политического анализа и консультирования по упоминаемости в СМИ в 2016 году. Список возглавил Фонд развития гражданского общества с результатом в 11 711 упоминаний.

На втором месте оказался фонд «Петербургская политика». В российской и зарубежной прессе, интернет-агентствах, радио и ТВ на этот фонд сослались 7 396 раз. Третья позиция досталась Центру политических технологий (6 720), четвертая — Институту социально-экономических и политических исследований (6 196). Закрыло пятерку лидеров Агентство политических и экономических коммуникаций. Его упомянули 6 018 раз.

Как пояснили авторы исследования, рейтинг был составлен на базе «Медиалогии». В поисковую систему информационно-аналитической компании были введены названия российских центров политического анализа за период с 1 января по 31 декабря 2016 года. Полученные результаты по различным категориям СМИ были упорядочены в таблице и суммированы. Всего в список вошли 26 центров.

Сергей Демин
© Служба новостей «URA.Ru»
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