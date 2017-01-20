{{user.notifications_count}}
Выйти
Войти
у вас {{user.notifications_count}} новых уведомления
Вы не зарегистрированны. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{settingsPanel.errors.form}}
{{settingsPanel.errors.name}}
{{settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 59,67
Динамика за 2 недели
Евро 63,73
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
20 января 2017
19 января 2017
18 января 2017
Главные новости ЯНАО
13:55  20 января 2017 2

На Ямале назначен новый руководитель крупного нефтегазового предприятия

Виктор Сорокин возглавил компанию с 20 январяфото - Мессояханефтегаз

Компанию «Мессояханефтегаз» с 20 января возглавил Виктор Сорокин. Ранее он занимал пост директора «Газпромнефть-Ангары».

Прежний руководитель «Мессояханефтегаза» Айдар Сарваров перешел на работу в корпоративный центр «Газпром нефти» на должность директора программ внедрения системы управления операционной деятельностью блока разведки и добычи. Об этом сообщили в пресс-службе предприятия.

Согласно официальной справке, Виктор Сорокин родился в 1975 году. Окончил Тюменский государственный нефтегазовый университет по специальности «разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений». Стаж в нефтяной отрасли — 20 лет.

«Мессояханефтегаз» — совместное предприятие «Газпром нефти» и НК «Роснефть». Владеет лицензией на разработку Мессояхской группы месторождений в ЯНАО. Восточно-Мессояхское месторождение расположено в Тазовском районе, в 340 км к северу от Нового Уренгоя. Извлекаемые запасы нефти и конденсата на месторождении составляют более 340 млн тонн.

В торжественном пуске месторождения 21 сентября 2016 года участвовал президент РФ Владимир Путин.

Юлия Фролова
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью

Расскажите о новости своим друзьям

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Комментарии ({{item.comments_count}})
читать все комментарии
оставить свой комментарий
оставить свой комментарий
Система Orphus
Загрузка...
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров