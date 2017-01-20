13:55 20 января 2017 2

Виктор Сорокин возглавил компанию с 20 января фото - Мессояханефтегаз

Компанию «Мессояханефтегаз» с 20 января возглавил Виктор Сорокин. Ранее он занимал пост директора «Газпромнефть-Ангары».

Прежний руководитель «Мессояханефтегаза» Айдар Сарваров перешел на работу в корпоративный центр «Газпром нефти» на должность директора программ внедрения системы управления операционной деятельностью блока разведки и добычи. Об этом сообщили в пресс-службе предприятия.

Согласно официальной справке, Виктор Сорокин родился в 1975 году. Окончил Тюменский государственный нефтегазовый университет по специальности «разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений». Стаж в нефтяной отрасли — 20 лет.

«Мессояханефтегаз» — совместное предприятие «Газпром нефти» и НК «Роснефть». Владеет лицензией на разработку Мессояхской группы месторождений в ЯНАО. Восточно-Мессояхское месторождение расположено в Тазовском районе, в 340 км к северу от Нового Уренгоя. Извлекаемые запасы нефти и конденсата на месторождении составляют более 340 млн тонн.

В торжественном пуске месторождения 21 сентября 2016 года участвовал президент РФ Владимир Путин.