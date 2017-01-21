Российская оппозиция обречена на провал

15:07 20 января 2017 59

По мнению пресс-секретаря президента, России не помешала бы сильная оппозиция Фото: Антон Белицкий © URA.RU

В стране на сегодняшний день нет единой оппозиционной силы, которая могла бы представлять хотя бы какую-то конкуренцию партии власти. Такое мнение «URA.RU» высказал глава Центра урегулирования социальных конфликтов Олег Иванов.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выразил мнение, что наличие серьезной оппозиции, которая могла бы соперничать с действующей властью, пошло бы стране только на пользу.

«Я думаю, что России пошло бы на пользу, если бы у нас была серьезная оппозиция с серьезным подходом, опытные профессионалы и политики, которые могли бы посоперничать с действующей властью в лице президента Путина, которого поддерживает 90% населения», — сказал пресс-секретарь российского лидера.

«Иные представленные в Госдуме политические партии трудно назвать оппозиционными: они только стараются казаться таковыми, оставаясь на самом деле проправительственными, пропрезидентскими структурами. Их лидеры находятся в политике десятилетиями, из года в год произносят одни и те же слова, и люди просто уже им не верят. Новая же политическая сила в Госдуме пока не появилась, и никаких предпосылок к этому я не вижу», — пояснил Олег Иванов.

Что касается несистемной оппозиции, то есть не представленной в парламенте, то она, по словам Иванова, исключительно разобщена.

«У нее нет своего устоявшегося электората, нет общих взглядов на развитие страны, не говоря уже о едином кандидате в президенты. Их лозунги гремят обвинениями и требованиями скинуть ненавистный «режим», но никто из них толком не знает, что выстраивать на его месте.

Типичный пример — Алексей Навальный, который заявил о намерениях участвовать в президентских выборах. Вся его деятельность построена на обличении властей, при этом он еще не представил сколь-нибудь внятную программу по улучшению жизни граждан России», — отметил эксперт.

Он подчеркнул, что главная причина отсутствия серьезной оппозиции в стране — огромная популярность президента Владимира Путина. «Мы знаем, что рейтинги той же „Единой России“ значительно ниже, чем его личная популярность, но на выборах люди все равно голосуют за партию власти — потому что знают: во-первых, так президенту будет легче проводить через Госдуму свои решения, а во-вторых, чтобы отнять голоса у либералов, которых народ считает просто неадекватными», — заключил Иванов.

Директор Института политической социологии Вячеслав Смирнов в беседе с «URA.RU» указал на то, что в России нет политической жизни, оппозиции и политической элиты в западном понимании этих терминов.

«Так исторически сложилось, что решения власти интересуют народ только в том случае, если эти решения затрагивают образ жизни. Такие важные вещи, как цены на транспорт, энергоносители, водку и доллар. Соответственно, те, кто по недоразумению называют себя оппозицией, мало чем отличаются от старушки в электричке. Они просто не власть. Они же не про водку и цены, они про демократию кричат. Говорят о вещах, которые мало интересуют большинство», — пояснил Смирнов.

По его словам, реальной оппозицией становится тот, кто получает альтернативную или параллельную власть в обществе. «Тот, кто имеет силу, деньги и идеологию, понятную большинству россиян. Таковых нет и не предвидится», — резюмировал собеседник агентства.

Эксперты уверены: оппозиции в России нет и пока не предвидится Фото: Николай Бастриков © URA.RU

Президент Института региональных проектов и законодательства Борис Надеждин заявил «URA.RU», что если подразумевать под оппозицией думские партии, то у них «даже кое-что получается».

«Если же мы рассматриваем тех, кто выступает исключительно за смену режима, то тут картина печальна — можно посмотреть на последние результаты выборов», — сказал политик. Впрочем, он выразил надежду, что «перемены не за горами и мы до них доживем».

Некоторые эксперты указывают на то, что власть сама должна приложить усилия к тому, чтобы в стране появилась сильная, цивилизованная, а не маргинальная оппозиция.

«Власть стремится быть единым целым, отрицая фактически саму идею „разделения властей“. Полагаю, что философская причина нынешних проблем оппозиции как таковой, оппозиции как способа действий и идеологии действий — именно в этом. У нас потеря власти воспринимается не как естественный ход вещей (в любом демократическом обществе нет политика, который бы никогда не проигрывал выборы и не находился бы в оппозиции), а как „крах“, катастрофа, то, что разрушит карьеру и жизнь», — пояснил «URA.RU» заместитель директора Национального института развития современной идеологии, политолог Глеб Кузнецов.